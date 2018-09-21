21.09.2018, 13:32

КаПо задержала еще одного шпиона — гражданина Эстонии, работавшего на ГРУ

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rus.delfi.ee
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KAPO esitles aastaraamatut
KAPO esitles aastaraamatutFoto: Andres Putting

На прошлой неделе Харьюский уездный суд признал 32-летнего Евгения Славина виновным в конспирации. Славин собирал информацию для российской военной разведки, пишет Õhtuleht.

КаПо задержала Славина 1 июля этого года, и с того момента мужчина находился под стражей.

Согласно собранным во время расследования данным, ГРУ завербовала имеющего эстонское гражданство и среднее специальное образование в апреле 2016 года, когда он находился в России. Славин заполнил личную анкету и дал ГРУ согласие на тайную работу. Он действовал под кодовым именем "ТАНДРИТ".

Согласно обвинению, Славин участвовал в направленной против Эстонии оперативной работе, целью которой являлось нанесение вреда внутренней и внешней безопасности, суверенитету, независимости и территориальной целостности ЭР.

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