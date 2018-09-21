21.09.2018, 13:32

КаПо задержала еще одного шпиона — гражданина Эстонии, работавшего на ГРУ

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информацию обнародовали по ошибке!
rus.delfi.ee
EST 22
KAPO esitles aastaraamatut
KAPO esitles aastaraamatutFoto: Andres Putting

На прошлой неделе Харьюский уездный суд признал 32-летнего Евгения Славина виновным в заговоре против ЭР. Славин собирал информацию для российской военной разведки, пишет Õhtuleht.

КаПо задержала Славина 1 июля этого года, и с того момента мужчина находился под стражей.

Согласно собранным во время расследования данным, ГРУ завербовала имеющего эстонское гражданство и среднее специальное образование в апреле 2016 года, когда он находился в России. Славин заполнил личную анкету и дал ГРУ согласие на тайную работу. Он действовал под кодовым именем "ТАНДРИТ".

Согласно обвинению, Славин участвовал в направленной против Эстонии оперативной работе, целью которой являлось нанесение вреда внутренней и внешней безопасности, суверенитету, независимости и территориальной целостности ЭР.

Когда Delfi попросил суд и прокуратуру позволить ознакомиться с постановлением, оказалось, что постановление суда по делу Славина попало в открытый доступ по ошибке, так как он полностью не подлежит обнародованию.

Представитель судебной инстанции подтвердил, что Харьюский уездный суд признал мужчину виновным и вынес ему наказание сроком в год и восемь месяцев. В данный срок суд засчитал и проведенное им под стражей время на период расследования. Мужчине также предстоит выплатить судебные издержки в размере 1250 евро и 1320 евро своей защите. Приговор уже вступил в силу.

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