09.01.2018, 14:02

КаПо задержала двух высокопоставленных чиновников Йыхви по подозрению в коррупции

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rus.delfi.ee
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Politsei arreteerib naist
Seksuaalkurjategijale mõistetud pikk vangistus jõustusFoto: Argo Ingver

Сегодня сотрудники полиции безопасности задержали председателя Йыхвиского волостного собрания и руководителя социальной службы Йыхвиской волостной управы.

Председатель Йыхвиского волостного собрания Нийна Негласон подозревается в получении взятки. Согласно подозрению, она взяла взятку за принятие решений в отношении коммерческого объединения в период времени с 2016 по 2017 год, а также за их продвижение. Согласно первоначальному подозрению, сумма взятки превышает 40 000 евро.

Руководитель социальной службы Йыхвиской волостной управы Сирли Таммисте подозревается в нарушении ограничений на совершение действий, установленных законом о противодействии коррупции. Она подозревается в принятии решений, которые касались связанного с ее близким лицом коммерческого объединения, и в их продвижении.

Также подозрение в даче взятки будет предъявлено члену правления коммерческого объединения.

Досудебным расследованием уголовного производства занимается полиция безопасности под руководством Вируской окружной прокуратуры.

На данный момент в интересах следствия невозможно предоставить дополнительные данные.

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