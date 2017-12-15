15.12.2017, 22:11

КаПо задержала члена правления Eesti Raudtee Сергея Федоренко

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rus.delfi.ee
EST
КаПо задержала члена правления Eesti Raudtee Сергея Федоренко
Foto: Rene Suurkaev

Полиция безопасности задержала сегодня члена правления Eesti Raudtee, подозревающегося в получении взяток.

Полиция безопасности задержала в пятницу члена правления Eesti Raudtee Сергея Федоренко, которого подозревают в получении взяток, сообщает rus.err.ee.

Подозрения связаны с рабочими обязанностями Федоренко. Также задержан подозреваемый в даче взяток предприниматель и два человека, подозреваемых в способствовании взяточничеству.

Возбуждено уголовное дело по статьям о даче и получении взяток.

Согласно пенитенциарному кодексу, человека можно задерживать для следственных действий на срок до 48 часов, после этого прокуратура должна либо обратиться к суду за санкциями на арест подозреваемого, либо отпустить его.

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