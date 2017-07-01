КаПо задержала бывшего сотрудника Госканцелярии

Сегодня Полиция безопасности (КаПо) задержала бывшего советника координационного бюро Государственной канцелярии по безопасности и гособороне Райне Ээнмаа. Ээнмаа подозревается в раскрытии государственной тайны.

Ээнмаа уволили из Госканцелярии неделю назад. Пока неизвестно, как именно была разглашена гостайны. Согласно данным Eesti Ekspress, при задержании у Ээнмаа нашли секретные документы как КаПо, так и Информационного департамента.