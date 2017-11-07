КаПо задержала агента ФСБ

На прошлых выходных сотрудники Полиции безопасности на погранпункте Нарва задержали направлявшегося в Россию мужчину, который, согласно подозрениям, является агентом ФСБ.

6 ноября Харьюский уездный суд по ходатайству прокурора заключил подозреваемого под стражу.

Мужчина является гражданином РФ и подозревается в направленной против ЭР деятельности ненасильственного характера и подготовке киберпреступления. Целями его деятельности должны были стать госучреждения Эстонии.

”Деятельность в качестве агента спецслужб иностранного государства против Эстонской Республики, несомненно, является тяжким преступлением, и мы постараемся максимально быстро выяснить все важные детали”, — сказала государственный прокурор Инна Омблер.

”Сейчас, не вдаваясь в подробности, могу сказать, что наибольший ущерб удалось предотвратить”, — добавила она.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование ведет Полиция безопасности под руководством Государственной прокуратуры.