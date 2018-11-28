КаПо: преступники раскручивают PR-кампанию

Целью должно было стать влияние на общественность посредством трогательных историй о том, как в эстонских тюрьмах прозябают заключенные, от чего страдают и члены их семей.

Второе направление — дискредитация силовых структур республики. Якобы действия сотрудников полиции, прокуратуры и тюремной охраны крайне жестокие и местами незаконные. Мысль была их максимально унизить в глазах общественности.

”Мы осведомлены о намерениях деятелей организованной преступности и связанных с ними людей, направленных на улучшение своих позиций и подрыву доверия к правоохранительным органам, — заявил Eesti Ekspress пресс-атташе Полиции безопасности Харрис Пуусепп. — КаПо может заверить, организованная преступность по-прежнему не представляет собой опасности для общества, что является важным достижением прокуратуры и следственных органов, в первую очередь Центральной криминальной полиции. Мы непременно продолжим следить за развитием событий в пределах своих обязанностей”.