28.11.2018, 10:06

КаПо: преступники раскручивают PR-кампанию

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rus.delfi.ee
EST 3
Kurjategija
Foto on illustreeriv.Foto: Anni Õnneleid

Еженедельнику Eesti Ekspress стало известно, что по сведениям Полиции безопасности деятели криминального мира Эстонии весной этого года решили основать новый общак под определенные проекты. Сговор предусматривал создание некоего объединения и выделение ему значительной суммы денег.

Целью должно было стать влияние на общественность посредством трогательных историй о том, как в эстонских тюрьмах прозябают заключенные, от чего страдают и члены их семей.

Второе направление — дискредитация силовых структур республики. Якобы действия сотрудников полиции, прокуратуры и тюремной охраны крайне жестокие и местами незаконные. Мысль была их максимально унизить в глазах общественности.

”Мы осведомлены о намерениях деятелей организованной преступности и связанных с ними людей, направленных на улучшение своих позиций и подрыву доверия к правоохранительным органам, — заявил Eesti Ekspress пресс-атташе Полиции безопасности Харрис Пуусепп. — КаПо может заверить, организованная преступность по-прежнему не представляет собой опасности для общества, что является важным достижением прокуратуры и следственных органов, в первую очередь Центральной криминальной полиции. Мы непременно продолжим следить за развитием событий в пределах своих обязанностей”.

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КаПо: преступники раскручивают PR-кампанию

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