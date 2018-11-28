28.11.2018, 10:06

КаПо: преступники раскручивают PR-кампанию

 (43)
rus.delfi.ee
EST 7
Kurjategija
Foto on illustreeriv.Foto: Anni Õnneleid

Еженедельнику Eesti Ekspress стало известно, что по сведениям Полиции безопасности деятели криминального мира Эстонии весной этого года решили основать новый общак под определенные проекты. Сговор предусматривал создание некоего объединения и выделение ему значительной суммы денег.

Целью должно было стать влияние на общественность посредством трогательных историй о том, как в эстонских тюрьмах прозябают заключенные, от чего страдают и члены их семей.

Второе направление — дискредитация силовых структур республики. Якобы действия сотрудников полиции, прокуратуры и тюремной охраны крайне жестокие и местами незаконные. Мысль была их максимально унизить в глазах общественности.

”Мы осведомлены о намерениях деятелей организованной преступности и связанных с ними людей, направленных на улучшение своих позиций и подрыву доверия к правоохранительным органам, — заявил Eesti Ekspress пресс-атташе Полиции безопасности Харрис Пуусепп. — КаПо может заверить, организованная преступность по-прежнему не представляет собой опасности для общества, что является важным достижением прокуратуры и следственных органов, в первую очередь Центральной криминальной полиции. Мы непременно продолжим следить за развитием событий в пределах своих обязанностей”.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


МИД Эстонии вызвал посла РФ на ковер. Сказали, что Россия могла бы освободить украинские корабли и моряков

28.11.2018
В связи с применением Россией военной силы против украинских военных моряков и кораблей в Керченском проливе Министерство иностранных дел Эстонии сегодня вызвало посла России в Эстонии Александра Петрова.
Подробнее





КаПо: преступники раскручивают PR-кампанию

28.11.2018
Еженедельнику Eesti Ekspress стало известно, что по сведениям Полиции безопасности деятели криминального мира Эстонии весной этого года решили основать новый общак под определенные проекты. Сговор предусматривал создание некоего объединения и выделение ему значительной суммы денег.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-40% Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
107,40 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
95,40 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
90,30 €

Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с РФ и рассказал о молчании Путина на звонок после инцидента в Керченском заливе

28.11.2018
Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, поэтому в стране было необходимо ввести военное положение. Об этом заявил в интервью украинским телеканалам президент страны Петр Порошенко, слова которого приводит пресс-служба.
Подробнее

Исследование: в каких секторах повысятся зарплаты в следующем полугодии

28.11.2018
В результате свежего исследования CVKeskus.ee и Агентства по исследованию зарплат выяснилось, что более половины работодателей секторов образования и инфотехнологии планируют в ближайшее время повышение зарплат, говорится в пресс-релизе.
Подробнее

Исполнительный директор Wolt в странах Балтии: приготовление еды дома будет всего лишь одним из хобби

28.11.2018
В своем докладе на конференции Baltic Mobile Congress в Вильнюсе Лийс Ристал, исполнительный директор фирмы по доставке готовой еды на дом Wolt в странах Балтии, отметила, что в не очень далеком будущем приготовление пищи дома сбудет скорее дорогим хобби, чем повседневной необходимостью.
Подробнее


ЭКСПЕРТ │ Цены на квартиры взлетели более чем в два раза

28.11.2018
По сравнению с кризисным периодом цены на квартиры взлетели более чем в два раза, что, в свою очередь, вынуждает все большее количество людей обращать свой взор на рынок частных домов, где повышение цен было более умеренным.
Подробнее

ФОТО. Кровавые елки: Белый дом украсили устрашающе красными рождественскими елями

28.11.2018
В официальной резиденции президента США, расположенной в Вашингтоне, представили рождественские украшения: в восточной колоннаде Белого дома поставили около 40 кроваво-красных елей.
Подробнее