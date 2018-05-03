03.05.2018, 13:55

Капитан полиции Ляэнеской префектуры задержан по подозрению в разглашении государственной тайны

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rus.delfi.ee
EST 15
Politsei arreteerib naist
Foto on illustreerivFoto: Argo Ingver

Сегодня утром чиновники бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны задержали капитана полиции Ляэнеской префектуры по подозрению в разглашении государственной тайны и обнародовании даннах по слежке.

Кроме полицейского были задержаны еще двое мужчин, не являющихся работниками департамента, но которые подозреваются в ведении розыскных действий в частном порядке.

По словам ведущего государственного прокурора Стивена-Христо Эвестуса, уголовное дело было возбуждено в конце прошлого года.

Собранные к настоящему моменту доказательства позволяют предъявить полицейскому подозрение в общей сложности по шести эпизодам. ”Согласно подозрению, он передавал информацию о планах и сути проводимой полицией слежки по трем разным уголовным делам, а также в одном случае передал относящуюся к государственной тайне информацию лицу, которое не имело права доступа к этой информации”, — сказал Эвестус и добавил, что такое поведение заслуживает всяческого осуждения.

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