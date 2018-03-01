Какие авиапроисшествия случались в Эстонии в этом веке?

Вчерашнее экстренное приземление в Таллиннском аэропорту прошло успешно: никто не пострадал, и в основном поврежден сам самолет. Подобное происшествие случилось в Эстонии и в 2014 году с самолетом того же типа и той же фирмы. Только тогда на борту были и пассажиры, к счастью, никто не пострадал.

Давайте вспомним, какие происшествия с участием воздушных судов происходили в Эстонии в этом веке.

Август 2017

Самое ”свежее” ЧП произошло в августе: на аэродроме Куузику близ Рапла упал мотодельтаплан. Два человека, летевших на нем, погибли. Позже в рамках экспертизы выяснили, что причина происшествия — неправильный маневр.

Июль 2014

У самолета SmartLynx, вернувшегося из Болгарии, при посадке в Таллиннском аэропорту возникли проблемы. Самолет был поврежден, но угрозы возгорания не было. Пассажиры не пострадали.

Октябрь 2013

При вылете из Кярдла самолет с 17 пассажирами на борту выехал со взлетной полосы. Никто не пострадал.

Март 2010

На лед озера Юлемисте экстренно приземлился самолет. Член правления аэропорта тогда сказал, что экипаж остался жив благодаря решению пилота.

Июль 2008

В Пярну близ здания аэропорта на лесную опушку рухнул небольшой шведский самолет Piper-28. Пилот погиб.

Близ Валга на территорию старого военного аэродрома упал двухместный самолет и загорелся. Пилот доставлен в больницу.

Ноябрь 2006

В Тарту близ аэродрома Юленурме совершил аварийную посадку маленький самолет, на его борту находились трое. Австриец и двое немцев спаслись.

Август 2005

Между островами Аэгна и Найссаар упал вертолет Copterline, направлявшийся из Таллинна в Хельсинки. Это было самое трагическое авиапроисшествие в истории Эстонии. Скончались 12 человек.

Май 2004

Близ аэродрома Тапа упал одноместный планер. Пилот погиб.

Вертолет Robinson, направлявшийся из Таллинна в Антсла, рухнул. Умер пилот. Вертолет с погибшим нашли лишь шесть дней спустя.

Апрель 2005

В течение одного месяца дважды в Таллинн прилетели самолеты египетской авиакомпании в несоответствующем техническом состоянии. У самолета Memphis Air, которым туристы вернулись домой в конце месяца, обнаружили треснувшую масляную трубу. В начале месяца из Таллинна в Египет вылетел самолет, но был вынужден вернуться в аэропорт и совершить экстренную посадку. Никто не пострадал.

Февраль 2003

В феврале 2003 почтовый самолет АН-28 фирмы Enimex вылетел из Таллинна в Хельсинки. Машина упала в лес в 300 метрах от аэропорта. Погибли оба пилота.

Ноябрь 2001

На Хийумаа в деревне Паладе упал самолет АН-28, обслуживавший маршрут Таллинн-Кярдла. Он рухнул примерно в километре от аэропорта. На борту находились 17 пассажиров, один скончался на месте, еще один — позже в больнице. Семеро пострадали.

Июнь 2000

На реке Пярну в воду упал гидроаэроплан. Погибли пилот и 10-летний пассажир.