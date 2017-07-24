Как в блокбастере: в Финляндии полиция гналась за ворованным авто с эстонскими номерами

Днем минувшей пятницы в Финляндии в Хяме можно было наблюдать головокружительную погоню, которая кончилась лишь когда полиция применила "ежа". Все началось в 15 часов, когда автомобиль с эстонскими номерами уехал с заправки в Ииттала. Его водитель не заплатил за топливо.

Патруль заметил машину на автобане близ Хямеэнлинна, автомобиль ехал в сторону Хельсинки. Полиция попыталась его осталовить, но водитель лишь прибавил газу и попытался сбежать, передает Karjalainen.

Водитель свернул с автобана и по шоссе № 10 направился в сторону Форссы. Скорость была значительно превышена, также водитель совершил несколько опасных обгонов.

Потом машина направилась по шоссе № 54 на юг. Двигавшиеся навстречу авто были вынуждены жаться к обочине, чтобы избежать столкновения.

Водитель проехал далее через Салати и Ляюлияйнен, скорость превышала 100 км/ч, хотя было разрешено 40.

В районе Кассакуммунти автомобиль наехал на "ежа" и был вынужден остановиться.

А машине находились двое, они были задержаны. Выяснилось, что авто было украдено, регистрационные знаки были перебиты.

35-летнего мужчину, находившегося за рулем автомобиля, подозревают в его краже, создании крайне опасных ситуаций на дороге, вождении в пьяном виде и употреблении наркотических веществ.