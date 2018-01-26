Как полиция на автомобилях, вертолете и ATV гналась за возможным преступником и задержала его в Пярну

На прошлой неделе во вторник и в среду в Пярнумаа развернулась масштабная полицейская операция, в ходе которой удалось задержать подозреваемого в совершении преступления сексуального характера 25-летнего Микка. Он был задержан 16 января, и взят под стражу на два месяца.

По данным полиции, в Центр тревоги в понедельник, 25 января в 22:20 поступила информация об автомобиле Opel, двигающемся в сторону Тыстамаа. Им управлял 25-летний молодой человек; в салоне могла быть также девушка, которая, вероятно, могла бы быть жертвой.

Полиция попыталась остановить автомобиль в 23:30, но водитель, попытавшись сбежать, лишь добавил газа.

В итоге стражам порядка удалось его остановить на парковке в Хяэдемеэсте в 23:55.

Однако, молодой человек сбежал в лес, где полицейские его ночью искали, но безрезультатно. В поисках задействовали вертолет и два ATV.

20-летнюю девушку доставили в больницу.

В итоге Микк был задержан тем же днем в 17:45 в Пярну на Яннсени, куда полиция поехала проверять один из адресов. При задержании он оказал сопротивление.