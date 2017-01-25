Как люди Ассара Паулуса вымогали деньги: 500 евро за ошибку в CV

Искавший работу мужчина указал в CV неверное название фирмы, в которой работал. В итоге, его ошибка обошлась ему в 500 евро, пишет Eesti Ekspress.

Летом 2013 года в фирму Capital Inkasso, которую группировка Ассара Паулуса использовала для взыскания денег с должников, позвонил руководитель отдела кадров одной фирмы, в которую пытался устроиться на работу некий Марти. В своем CV он указал прошлый опыт работы в Capital Inkasso, и кадровик решил обратиться к бывшему работодателю за характеристикой.

Ответивший на звонок член группировки Паулуса не смог припомнить ни одного работавшего у них Марти. Зато позже он перезвонил в фирму, чтобы узнать у них его номер телефона. Люди Паулуса позвали ничего не подозревающего Марти, который даже не помнил, кому именно разослал свое CV, на ”собеседование”.

По словам Марти, он встретился с двумя людьми Паулуса в отеле Park Hotel, который тогда находился на месте Hilton. Мужчины начали расспрашивать его, чем он раньше занимался и где работал, а потом прямо спросили про Capital Inkasso. Марти объяснил, что работал там несколько лет назад, занимался должниками одного банка и ”выбивал деньги со стариков”.

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На это люди Паулуса объяснили ему, что он капитально напутал. Тогда-то Марти понял, что его позвали вовсе не на собеседование. Он признался, что CV за него писала более грамотная жена, которая видимо перепутала название фирмы. Он заверил, что это невинная ошибка, и он не хотел преднамеренно сделать ничего плохого.

На это люди Паулуса объявили, что своей ошибкой Марти нанес ущерб имиджу их фирмы. И это просто так оставить нельзя, ведь ущерб нужно возместить. Сумма ущерба — 500 евро. Напуганный Марти подписал свидетельство о задолженности, согласно которому он выплатит долг частями по 100 евро.

Через пару недель Марти решил попытать счастье и пошел в контору Capital Inkasso, чтобы поторговаться с людьми Паулуса: сейчас у него сложный период в жизни, он не работает, денег у него нет — быть может, долг можно закрыть, если он заплатит 300 евро разом?

По словам Марти, люди Паулуса на это согласились, взяли у него 300 евро и порвали свидетельство о задолженности. Один из мужчин посоветовал ему впредь лучше проверять, что он пишет в своем CV.

Позже сотрудники полиции во время просушки конторы слышали, как люди Паулуса смеются над этим инцидентом. ”Жизнь, право, веселая штука”, — сказал сам Ассар Паулус.

Марти утверждает, что люди Паулуса не угрожали ему, и он подписал свидетельство о задолженности лишь потому, что не мог им ничего сказать в противовес. Вдобавок ко всему, своей телефон, с помощью которого можно было бы подтвердить его общение с людьми Паулуса, Марти случайно утопил в озере.

Поэтому, к сожалению, данный инцидент нельзя рассматривать как преступление.