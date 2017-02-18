K-komando провело операцию в Харьюмаа: задержан один человек

По данным Delfi, сегодня в Таллинне, в Козе, прошла полицейская операция, в ходе которой задержали одного человека. Полиция подтвердила эту информацию.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк сказал, что спецподразделение полиции K-komando провело сегодня операцию, и был задержан один человек. Изначально сообщалось, что пришлось применить оружие. Позже выяснилось, что эта информация оказалась неверной.
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