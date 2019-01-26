Йыхвиское отделение полиции разыскивает подозреваемого в разбое Александра

25 января в 18.40 в Кохтла-Ярве, в Ахтместкой части города, в ломбарде на ул. Малева произошло ограбление, в ходе которого была разбита витрина и украдены ювелирные украшения.
В магазине на тот момент находилась одна сотрудница, которая упала и получила ушиб головы, но повреждения, к счастью не были серьезными. Сумма причиненного ущерба сейчас устанавливается.
У полиции есть основание подозревать в совершении ограбления 34-летнего Александра (на фото), который совершал ранее подобные преступления.
„Полицейские сейчас активно занимаются розыском подозреваемого в совершении преступления Александра. Этот человек может быть опасен и поэтому просим всех, кто видел Александра начиная с вечера пятницы либо имеет какую-то информацию о том, где он может находиться, немедленно позвонить на номер 112", — сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Урмас Эльми.
Для выяснения всех обстоятельств данного происшествия полицией начато уголовное делопроизводство на основании статьи о разбое.