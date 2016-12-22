Тартуский уездный суд 21 декабря признал известного тартуского публициста и члена Союза писателей Эстонии Михкеля Куннуса виновным в бытовом насилии и приговорил его к 11 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Лыунаская окружная прокуратура обвинила 34-летнего Куннуса в неоднократном физическом насилии и причинении боли: согласно обвинению, он с июля 2015 года по март нынешнего года трижды избивал свою спутницу жизни, пишет rus.err.ee.

Избиения происходили по месту их проживания в Тарту.

Приговор Куннусу был вынесен в рамках согласительного производства. Публицист также должен оплатить судебные издержки в размере 741 евро.

Семиотик, публицист и литературный критик Михкель Куннус с 2012 года является членом Союза писателей Эстонии, в 2010 году он был удостоен годовой премии журнала Sirp, а в 2012 году — премии Tartu Kultuurikandja (Тартуский носитель культуры) в категории отражения культурных событий.