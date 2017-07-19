Известный эстонский гонщик был пойман пьяным за рулем

В прошлую пятницу, 15 июля, бывший гонщик Марко Асмер на своем автомобиле Mercedes-Benz врезался в стоящий на парковке магазина Delice в Виймси автомобиль Toyota, пишет Eesti Ekspress.
Прибывшая на место полиция выявила у 32-летнего Асмера алкогольное опьянение и доставила в участок.
Бывший спортсмен подтвердил, что это действительно произошло. ”Этот случай достоин сожаления и я очень раскаиваюсь в содеянном”, — сказал он.
Дальнейшим расследованием занимается полиция.
Tallinn, Квартира, 91 900 EUR
Tallinn, Квартира, 72 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (2)