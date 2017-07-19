Известный эстонский гонщик был пойман пьяным за рулем

В прошлую пятницу, 15 июля, бывший гонщик Марко Асмер на своем автомобиле Mercedes-Benz врезался в стоящий на парковке магазина Delice в Виймси автомобиль Toyota, пишет Eesti Ekspress.

Прибывшая на место полиция выявила у 32-летнего Асмера алкогольное опьянение и доставила в участок.

Бывший спортсмен подтвердил, что это действительно произошло. ”Этот случай достоин сожаления и я очень раскаиваюсь в содеянном”, — сказал он.

Дальнейшим расследованием занимается полиция.