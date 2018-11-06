Изнасилование или нет? Ссора строителей кончилась использованием пивной бутылки не по назначению

Летом позапрошлого года одно вроде бы безобидно начавшееся мероприятие превратилось для одного из участников в настоящий кошмар. Разногласия относительно строительного конкурса вылились в избиение, связывание и изнасилование бутылкой из-под пива. По крайней мере, уездный суд квалифицировал действие — засовывание бутылки в анальное отверстие и совершение ею поступательно-возвратных движений — как изнасилование. Теперь же ситуацию обсуждает окружной суд: защита обвиняемого Ингвара Парика считает, что произошедшее — ненадлежащее физическое обращение, а не насилие. Защита аргументирует это тем, что к половым органам не прикасались, сексуального удовольствия — не получали.

Помимо Парика, прокуратура обвиняет в содействии и Эрика Томанга, который, как считается, сбежал из страны и прячется за границей. Его поиски к настоящему моменту успехом не увенчались.

Прокурор Энели Лауритс сказала сегодня в суде, что совершение движений туда-обратно бутылкой в заднем проходе — однозначно анальное совокупление. Было ли мотивом Парика личное сексуальное удовлетворение или же унижение другого мужчины, по ее словам, не является определяющим. Адвокат Парика Мати Сенкуль на это ответил, что изнасилование или же иной подобный поступок — это когда задействованы половые органы и имеется сексуальный мотив.

В целом же Парика обвиняют в жестоком избиении своей бывшей спутницы и ребенка. В результате побоев женщина потеряла сознание. Мужчина утверждал, что делал это в интересах своего маленького ребенка: он плакал. Потерявшую сознание женщину Парик, по его же словам, вернул к жизни, окатив ее ведром воды.