26.01.2018, 14:28

Издатель портала "Балтия" Александр Корнилов предстанет перед судом

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rus.delfi.ee
EST
Издатель портала "Балтия" Александр Корнилов предстанет перед судом
Aleksandr KornilovFoto: Picasa, erakogu

Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором издателя интернет-порталов baltija.eu и Baltnews, члена КСРСЭ Александра Корнилова обвиняют в подделке и использовании поддельных документов, пишет rus.err.ee.

"Я не согласен с предъявленными обвинениями. Вся эта история является продолжением того давления, которое на меня оказывалось прежде. Это и регулярные проверки при пересечении границы, и упоминание моей фамилии в ежегоднике КаПо, и налоговые проверки. И вот теперь меня ждет уголовное разбирательство. Таким образом власти борются с неугодной им прессой и инакомыслящими людьми", — сказал Александр Корнилов.

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