Издатель портала "Балтия" Александр Корнилов предстанет перед судом

Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором издателя интернет-порталов baltija.eu и Baltnews, члена КСРСЭ Александра Корнилова обвиняют в подделке и использовании поддельных документов, пишет rus.err.ee.

"Я не согласен с предъявленными обвинениями. Вся эта история является продолжением того давления, которое на меня оказывалось прежде. Это и регулярные проверки при пересечении границы, и упоминание моей фамилии в ежегоднике КаПо, и налоговые проверки. И вот теперь меня ждет уголовное разбирательство. Таким образом власти борются с неугодной им прессой и инакомыслящими людьми", — сказал Александр Корнилов.