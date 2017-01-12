В понедельник в городе Мюлузе на востоке Франции признали виновным уроженца ЮАР, который сознательно заразил свою беременную жену ВИЧ. По словам французского издания, мужчину задержали в 2015 году в Эстонии, где он проживал с другой женщиной.

Французское издание L`Alsace пишет, что суд Мюлузе приговорил распространителя инфекции к четырем годам тюремного заключения. Суд также выяснил, что мужчина передал болезнь еще одной другой беременной женщине.

Молодая уроженка Эльзаса познакомилась с мужчиной в Германии в 2007 году. Когда она была уже во второй раз от него беременна, она встретила другую женщину, которая рассказала ей, что будучи беременной заразилась ВИЧ от этого же мужчины.

Молодая француженка сделала тест, после чего выяснилось, что вирус уже прогрессировал в СПИД.

В 2014 году после рождения ребенка она подала жалобу на мужчину, чье местонахождения на тот момент не было известно уже несколько месяцев. Задержать его удалось только в декабре 2015 года в Эстонии, где он уже успел найти себе новую женщину. В сентябре прошлого года мужчину передали французским властям.

По словам адвоката подсудимого, мужчина не захотел давать объяснения и признал, что не искал контакта с матерью своих детей.

Это не первый подобный случай. В декабре прошлого года тот же суд приговорил другого мужчину к 12 годам за преднамеренное распространение ВИЧ-инфекции.

По словам пресс-секретаря эстонской полиции, постановление об аресте вышло во Франции 20 декабря 2015 года. 25 января 2016 года проживавший на тот момент в Эстонии африканец был задержан, а 19 сентября 2016 передан властям Франции.