10.04.2018, 08:00

Издание: финны могут показать эстонским камерам скорости средний палец — за бесчинства на дорогах им ничего не будет

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rus.delfi.ee
EST 4
Издание: финны могут показать эстонским камерам скорости средний палец — за бесчинства на дорогах им ничего не будет
Foto: Andres Putting

Финское издание Iltalehti пишет, что летний сезон начался, финны приезжают в Эстонию на отдых на своих автомобилях и могут совершенно безнаказанно бесчинствовать на местных дорогах, поскольку штрафы с них востребовать никто не будет.

В газете говорится, что финны могут в прямом смысле показать камерам слежения за скоростью средний палец. Штраф им, конечно выпишут, но по закону полиция Эстонии не может направить штраф прямо иностранцу по месту его проживания, а должны сделать это через Министерство юстиции.

На практике, однако, как утверждает газета, никто этим не занимается. Даже если скорость была превышена на 60-80 км/ч. На финских форумах даже звучат советы о том, как выйти сухим из воды, которые могут пригодиться, например, алкотуристам, едущим через Эстонию в Латвию за дешевым зельем.

Как бы то ни было, по данным издания, эстонская полиция намерена положить конец этому беспределу и для начала пересылать через Минюст хотя бы более крупные штрафы.

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Издание: финны могут показать эстонским камерам скорости средний палец — за бесчинства на дорогах им ничего не будет

10.04.2018
Финское издание Iltalehti пишет, что летний сезон начался, финны приезжают в Эстонию на отдых на своих автомобилях и могут совершенно безнаказанно бесчинствовать на местных дорогах, поскольку штрафы с них востребовать никто не будет.
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