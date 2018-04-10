Издание: финны могут показать эстонским камерам скорости средний палец — за бесчинства на дорогах им ничего не будет

Финское издание Iltalehti пишет, что летний сезон начался, финны приезжают в Эстонию на отдых на своих автомобилях и могут совершенно безнаказанно бесчинствовать на местных дорогах, поскольку штрафы с них востребовать никто не будет.

В газете говорится, что финны могут в прямом смысле показать камерам слежения за скоростью средний палец. Штраф им, конечно выпишут, но по закону полиция Эстонии не может направить штраф прямо иностранцу по месту его проживания, а должны сделать это через Министерство юстиции.

На практике, однако, как утверждает газета, никто этим не занимается. Даже если скорость была превышена на 60-80 км/ч. На финских форумах даже звучат советы о том, как выйти сухим из воды, которые могут пригодиться, например, алкотуристам, едущим через Эстонию в Латвию за дешевым зельем.

Как бы то ни было, по данным издания, эстонская полиция намерена положить конец этому беспределу и для начала пересылать через Минюст хотя бы более крупные штрафы.