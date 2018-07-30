30.07.2018, 12:55

Избившие и ограбившие иностранца в McDonalds' молодые люди требовали у него денег еще на ”Поцелуйке”

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rus.delfi.ee
EST
Избившие и ограбившие иностранца в McDonalds' молодые люди требовали у него денег еще на ”Поцелуйке”
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Полиция задержала несовершеннолетних молодых людей, подозреваемых в совершении разбойного нападения в позапрошлую субботу в ресторане McDonalds' на улице Виру в Таллинне.

В ночь на 21 июля 19-летний молодой человек вместе со своим другом находился на Горке поцелуев в Старом городе. К ним подошла компания молодых людей и попросила денег. ”После словесной перепалки потерпевший и его друг побежали в ресторан быстрого питания, где остановились возле касс. Компания последовала за ними и стала избивать потерпевшего. Кроме того, у него украли кошелек с документами и 50 евро”, — передает Õhtuleht слова пресс-секретаря прокуратуры Кристины Костиной.

”Несмотря на то, что речь идет о молодых людях, прокуратура ходатайствовала для них о крайней мере пресечения, то есть аресте. Молодые люди и ранее несколько раз попадали в орбиту нашего внимания. Поскольку их поведение стало опасным для окружающих, то государству для защиты прав потерпевших нужно было незамедлительно принять меры”, — сказала прокурор Рита Синивяли.

После ознакомления с материалами суд решил удовлетворить ходатайство.

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