Из-за загоревшейся ели в одной из квартир в Таллинне в больницу доставили человека

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31 декабря в 16:19 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в Таллинне на улице Сыпрузе пуйестеэ.