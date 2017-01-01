В квартире загорелась ель. Пять человек эвакуировали, одного из них доставили в больницу. Работы по тушению были закончены в 16:38. О причинах возгорания ели не сообщается.
Из-за загоревшейся ели в одной из квартир в Таллинне в больницу доставили человека
31 декабря в 16:19 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в Таллинне на улице Сыпрузе пуйестеэ.
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