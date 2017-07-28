Из-за визита Пенса полиция будет чаще проверять документы и транспортные средства

В период с пятницы до понедельника в связи с визитом вице-президента США в Эстонию полиция будет активнее проверять людей, транспортные средства и документы, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Активнее будут проверяться пассажиры, прибывающие порт Таллинна и в аэропорт, поэтому пассажиров просят быть готовыми к тому, что проверка документов может занять больше времени. "Полицейские могут выборочно проверить рейсовые документы и у пассажиров, прибывающих из стран ЕС. Поэтому просим иметь при себе действующий рейсовый документ, то есть паспорт или ID-карту. Напоминаем, что жителям Эстонии, у которых нет определенного гражданства, при пересечении границы следует иметь при себе и паспорт иностранца, и карту вида на жительства," — сказал руководитель бюро погранохраны Пыхьяской префектуры Иво Утсар.

Патрули будут также чаще проверять людей и транспортные средства и в уездах вблизи эстонско-латвийской границы."Цель таких проверок — обеспечение безопасности во время визита и воспрепятствование пересечению границы лицами, которые могут представлять опасность для общественного порядка или других людей либо цель поездки которых вызывает подозрение. Также мы будем обращать внимание на то, чтобы у пассажиров не было бы при себе опасных или запрещенных предметов", — добавил Утсар.

Людей, которые будут передвигаться в эти дни в уездах вблизи эстонско-латвийской границы, департамент просит иметь при себе действительный удостоверяющий личность документ. У водителей транспортных средств должен также быть документ на данное транспортное средство.