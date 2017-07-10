Из-за повреждения подстанции жители Кристийне остались без электричества на четыре часа

Сегодня в 11:45 в Кристийне произошел сбой в подаче электричества, что привело к прекращению подачи тока для 134 потребителей.

Марко Раннамаа, ведущий специалист Elektrilevi: ”Мы имеем дело с поломкой подстанции в Кристийне, которая повлияла на 134 потребителя. Elektrilevi занимается устранением повреждений и в течение двух часов мы попытаемся вернуть электроснабжение”.

Примерное время восстановления электричества — 15:45, а значит в итоге клиенты проведут максимум 4 часа без электроэнергии.