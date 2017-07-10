10.07.2017, 15:50

Из-за повреждения подстанции жители Кристийне остались без электричества на четыре часа

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rus.delfi.ee
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Eleringi Kiisa reservelektrijaam
Eleringi Kiisa reservelektrijaamFoto: Hendrik Osula

Сегодня в 11:45 в Кристийне произошел сбой в подаче электричества, что привело к прекращению подачи тока для 134 потребителей.

Марко Раннамаа, ведущий специалист Elektrilevi: ”Мы имеем дело с поломкой подстанции в Кристийне, которая повлияла на 134 потребителя. Elektrilevi занимается устранением повреждений и в течение двух часов мы попытаемся вернуть электроснабжение”.

Примерное время восстановления электричества — 15:45, а значит в итоге клиенты проведут максимум 4 часа без электроэнергии.

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