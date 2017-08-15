Из-за неисправной техники в шахте "Эстония" тяжелую травму получил рабочий

Во время исправления неполадки в горнодобывающем механизме в забое на шахте "Эстония" черепно-мозговую травму получил 59-летний мужчина, его доставили сперва в Ида-Вирускую центральную больницу, а потом перевезли в клинику Тартуского университета.

Тяжелый несчастный случай произошел в четверг, 10 августа на 4-ом подземном участке. Пострадал горнорабочий очистного забоя Вячеслав, работающий на шахте с 1980 года, сообщает rus.err.ee.

Трудовая инспекция воздержалась от комментариев, сообщив лишь то, что начато расследование по данному факту.

"На предприятии идет расследование обстоятельств и причин несчастного случая. Детали выясняют также инстанции извне предприятия — полиция и трудовая инспекция. На данный момент нельзя сказать однозначно, что стало причиной происшествия. Говорить о причинах и точных деталях можно после выяснения всех обстоятельств происшествия", — сообщила пресс-секретарь Eesti Energia Мария Кулламяги.

Основная причина произошедшей трагедии, по мнению члена правления Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Юрия Грибовского, изношенность механизмов на шахте: "Очень много старой техники, 70% ее изношено, компания в обновление оборудования деньги не вкладывает, хотя постоянно рапортует о прибылях".

По словам Кулламяги, техника, используемая на предприятии, всегда проходила и проходит необходимое обслуживание: "К техническим средствам предъявляются и соблюдаются высокие требования, касающиеся их состояния".