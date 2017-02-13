Из-за дебошира в трамвае было нарушено трамвайное движение на Балтийском вокзале

Сегодня вечером встало трамвайное движение на Балтийском вокзале в Таллинне из-за того, что в одном из трамваев мужчина лежал на полу и шумел.
На место была вызвана полиция. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не был агрессивным, но мешал своими действиями другим пассажирам.
Сотрудники полиции доставили его в вытрезвитель.
В результате инцидента на 15 минут встало трамвайне движение.
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