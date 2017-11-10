Из-за брошенного учеником Каагвереской спецшколы окурка сгорела рыбацкая хижина

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, сообщение о пожаре возле Каагвереской школы в Тартумаа поступило в Центр тревоги во вторник около четырех часов дня.
По прибытию спасателей на место от горевшей рыбацкой хижины ничего не осталось, пишет Õhtuleht.
”Ничего ценного в ней не было, но сгорели воспоминания”, — сокрушается внучка рыбака, построившего эту хижину.
Возгорание началось из-за того, что один из учеников находящейся рядом Каагвереской спецшколы вместе с другом отправились в хижину, чтобы покурить. Окурок завалился за матрас и началось возгорание.
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