10.11.2017, 19:46

Из-за брошенного учеником Каагвереской спецшколы окурка сгорела рыбацкая хижина


rus.delfi.ee
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Kaagvere erikoolis
Kaagvere erikoolFoto: Hendrik Osula

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, сообщение о пожаре возле Каагвереской школы в Тартумаа поступило в Центр тревоги во вторник около четырех часов дня.

По прибытию спасателей на место от горевшей рыбацкой хижины ничего не осталось, пишет Õhtuleht.

”Ничего ценного в ней не было, но сгорели воспоминания”, — сокрушается внучка рыбака, построившего эту хижину.

Возгорание началось из-за того, что один из учеников находящейся рядом Каагвереской спецшколы вместе с другом отправились в хижину, чтобы покурить. Окурок завалился за матрас и началось возгорание.

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