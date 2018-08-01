01.08.2018, 08:39

Из-за аварии водопровода на столичной улице Теэстузе транспорт направлен в объезд

 (1)
rus.delfi.ee
EST 2
Veeavarii. Randla tänav 15
Foto: Madis Kallas

В связи с аварией водопровода рядом с домом по адресу Теэстузе, 13, движение транспорта направлено в объезд.

Водителей просят выбрать другие маршруты для движения. В связи с аварией, в объезд направлен и общественный транспорт.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


"Это впечатляющие цифры". Приложение Yandex.Taxi загрузили десятки тысяч жителей Эстонии

01.08.2018
В Таллинне и Риге за первое полугодие приложение Yandex.Taxi загрузили порядка 50 000 пользователей в каждом из этих городов. За три дня приложение компании российского капитала в Литве скачали около 10 000 пользователей.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: От окурков до трусов. Карьер Мяннику утопает в оставленном отдыхающими мусоре

31.07.2018
Разнообразие мусора у карьера и озера в Мяннику в волости Саку поражает. Чего только не оставляют после себя изнуренные жарой посетители пляжа: от бутылок и окурков до трусов.
Подробнее

Bloomberg: США могут ввести пошлины на уровне 25% на импорт китайских товаров

01.08.2018
Администрация президента США Дональда Трампа предложит ввести пошлины в размере 25% вместо запланированных 10% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на трех осведомленных лиц.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106682001
117,90 €
70,74 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012004
135,- €
81,- €

Градины по 7 см и не только! Самые жесткие погодные условия в Эстонии за всю историю наблюдений

01.08.2018
Представляем вашему вниманию данные Государственной метеослужбы с момента ее основания: где и сколько выпало осадков, где и когда были зарегистрированы самые высокие и самые низкие температуры, каков был самый быстрый ветер и т.п.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”Вируская тюрьма делает что хочет, и никто ей не указ”. Заключенный поведал свою правду о жизни за решеткой

31.07.2018
”У заключенного — только обязательства, и отсутствуют права, а у сотрудников тюрьмы — только права, и отсутствуют обязательства. Слова старшего охранника желтого дома Вируской тюрьмы подчеркивают это: ”Есть равные, и есть — более равные”.
Подробнее


Отчет: за год жители Эстонии отправили более 11,1 млн почтовых отправлений

01.08.2018
Согласно данным ежегодного отчета Департамента конкуренции по сфере почтовых услуг, в 2017 году в Эстонии было отправлено в общей сложности 11,1 миллиона почтовых отправлений, что на 16% превышает количество за предыдущий год.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


“НАШ ДОМ 2018” | Керамическая плитка в гостиной — скандинавская квартира под Пярну

01.08.2018
Светлая квартира, оформленная в спокойных тонах, расположена в небольшом городке Сауга под Пярну. Трехкомнатная квартира находится на третьем — последнем — этаже дома. Реновационные работы и дизайн квартиры были выполнены весной этого года. За основу был взят простой и актуальный вне времени скандинавский стиль.
Подробнее