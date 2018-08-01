01.08.2018, 08:39

Из-за аварии водопровода на столичной улице Теэстузе транспорт направлен в объезд

 (6)
rus.delfi.ee
EST 4
Veeavarii. Randla tänav 15
Foto: Madis Kallas

В связи с аварией водопровода рядом с домом по адресу Теэстузе, 13, движение транспорта направлено в объезд.

Водителей просят выбрать другие маршруты для движения. В связи с аварией, в объезд направлен и общественный транспорт.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Немного о Петре I, мате и злопамятной истории. Петербургский историк дал оценку эстонскому скандалу с якобы сквернословившим царем

01.08.2018
То, что тележурналист Вахур Керсна, рассказывая в ТВ-передаче об основании Кадриорга, употребил на 53-секунде своей передаци "Прогулки по Кадриоргу" совсем не печатное слово, заметили все. Почему тележурналист решил, что Петр I именно этим словом выразил свое восхищение местностью и желание еще более ее приукрасить — сказать сложно. Но, чем бы Керсна ни руководствовался, его ляпсус моментально вызвал хоть не очень серьезный, но все-таки достаточно заметный в Эстонии скандал. Одни заговорили о том, что без мата русские вообще не способны выражать свои эмоции. Другие, искренне оскорбившись, стали размышлять о чистоте и красоте языка, на котором творили лучшие поэты, романисты и публицисты мира. Третьи, не торопясь с выводами, принялись прочесывать интернет в поисках образцов речи российского царя.
Подробнее

ВИДЕО DELFI | Сериал ”Ласнагорск” о русских в Эстонии снимается с прицелом на экспорт

01.08.2018
Delfi уже сообщал о том, что в Таллинне начались съемки первого отечественного телесериала на русском языке. Нашей съемочной группе удалось попасть на площадку, чтобы своими глазами увидеть, как рождается будущий хит. Мы пообщались как с создателями сериала, так и с исполнителями главных ролей.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Премьер-министр — о счастливых и тяжелых периодах жизни, самой большой мечте, отношениях с Сависааром и врагах

01.08.2018
2 июля премьер-министр Юри Ратас отметил свое 40-летие. Его карьера поистине головокружительна. И ему, по сути, еще в юном возрасте удалось сделать то, о чем мечтали более зрелые политики. А ведь незадолго до успеха он на полном серьезе думал вообще уйти из политики. О семье, жене, интересах и увлечениях, о мечтах и том, как в юности мыл машины, Юри Ратас и рассказал в эксклюзивном интервью ”МК-Эстонии”.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
169,15 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672003
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132006
151,20 €
90,72 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
169,15 €

Президент Каталонии опубликовал в Twitter фейковую фотографию Керсти Кальюлайд

01.08.2018
Президент Каталонии Ким Торра опубликовал в Twitter поддельную фотографию Керсти Кальюлайд, благодаря которой создается впечатление, будто Кальюлайд требует освобождения политзаключенных Каталонии.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Это впечатляющие цифры". Приложение Yandex.Taxi загрузили десятки тысяч жителей Эстонии

01.08.2018
В Таллинне и Риге за первое полугодие приложение Yandex.Taxi загрузили порядка 50 000 пользователей в каждом из этих городов. За три дня приложение компании российского капитала в Литве скачали около 10 000 пользователей.
Подробнее

Градины по 7 см и не только! Самые жесткие погодные условия в Эстонии за всю историю наблюдений

01.08.2018
Представляем вашему вниманию данные Государственной метеослужбы с момента ее основания: где и сколько выпало осадков, где и когда были зарегистрированы самые высокие и самые низкие температуры, каков был самый быстрый ветер и т.п.
Подробнее

“НАШ ДОМ 2018” | Керамическая плитка в гостиной — скандинавская квартира под Пярну

01.08.2018
Светлая квартира, оформленная в спокойных тонах, расположена в небольшом городке Сауга под Пярну. Трехкомнатная квартира находится на третьем — последнем — этаже дома. Реновационные работы и дизайн квартиры были выполнены весной этого года. За основу был взят простой и актуальный вне времени скандинавский стиль.
Подробнее