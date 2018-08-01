Из-за аварии водопровода на столичной улице Теэстузе транспорт направлен в объезд

В связи с аварией водопровода рядом с домом по адресу Теэстузе, 13, движение транспорта направлено в объезд.
Водителей просят выбрать другие маршруты для движения. В связи с аварией, в объезд направлен и общественный транспорт.
В связи с аварией водопровода рядом с домом по адресу Теэстузе, 13, движение транспорта направлено в объезд.
Водителей просят выбрать другие маршруты для движения. В связи с аварией, в объезд направлен и общественный транспорт.
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