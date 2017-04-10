Из офисного здания у Rocca al Mare из-за подозрительных пакетов эвакуировали полсотни человек

В понедельник около девяти часов утра Центр тревоги получил сообщение о том, что в офисном здании недалеко от торгового центра Rocca al Mare в Таллинне может быть заложена бомба.

Речь идет о высотном здании, известном в простонародье как ”башня Audi”. По словам звонившего, в лифте здания находится подозрительный предмет.

На место прибыла полиция, спасатели и скорая. С двух этажей были эвакуированы около полусотни человек.

Около 10:30 инцидент исчерпал себя, поскольку выяснилось, что речь идет об оставленных в лифте мешках с мусором.