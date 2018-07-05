Из ломбарда в Ласнамяэ украли драгоценности на 40 000 евро

Воры вынесли драгоценности на крупную сумму из расположенного на Лаагна теэ в столичном районе Ласнамяэ ломбарда, передает rus.err.ee.

Уведомление о краже поступило в ночь на 4 июля, сообщил в четверг Департамент полиции и погранохраны.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Кристьян Лукк сообщил, что, по первоначальной оценке, предприятию причинен ущерб в размере 40 000 евро.

"Украли украшения, монеты и другое находившееся в ломбарде имущество", - добавил он, не пожелав разглашать другие подробности кражи.