20.11.2018, 10:39

Из ласнамяэского детского сада Arbu из-за задымления эвакуировали детей и работников


rus.delfi.ee
EST 13
Из ласнамяэского детского сада Arbu из-за задымления эвакуировали детей и работников
Foto: Madis Veltman

Дым был в вентиляционном помещении. На настоящий момент в здании безопасно.

Дети и работники Arbu временно были эвакуированы соседнее здание. Никто не пострадал.

Причины возникновения дыма выясняются.

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