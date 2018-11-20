20.11.2018, 10:39
Из ласнамяэского детского сада Arbu из-за задымления эвакуировали детей и работников
Дым был в вентиляционном помещении. На настоящий момент в здании безопасно.
Дым был в вентиляционном помещении. На настоящий момент в здании безопасно.
Дети и работники Arbu временно были эвакуированы соседнее здание. Никто не пострадал.
Причины возникновения дыма выясняются.
Diagnostikakliiniku juhataja
IDA-TALLINNA KESKHAIGLA
Tähtaeg: 30.11.2018
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