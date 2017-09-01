Из центра Харку выйдут на свободу двое задержанных, которых не удалось отправить на родину

Департамент полиции и погранохраны на следующей неделе освободит двух содержавшихся в центре Харку граждан других стран, которых больше не имеют права держать там.

На свободу выйдут 21-летний Каоуроу Сако из Мали и 41-летний гражданин РФ Алексей Вронченко. У обоих закончится максимальный срок задержания, который установлен законом, то есть 18 месяцев. Для обоих ходатайствовали о документах из стран происхождения, но до сих пор их не получили.

Об обоих писали и раньше. Алексея Вронченко в 2007 году посадили за изнасилование своей падчерицы.

Каоуроу Сако прибыл в Эстонию три года назад, переплыв со своими товарищами из России через реку Пиуза.

Ведущий чиновник надзора за миграцией Департамента полиции и погранохраны Катрин Таммекун пояснила, что они продолжат процесс документирования освобожденных и ждут, что они будут регулярно показываться властям. С целью все-таки наконец отправить обоих в страны происхождения. Ранее освобожденные на тех же условиях жители центра Харку все-таки через некоторое время уехали из Эстонии.

От государства они не будут получать больше ничего, кроме неотложной медицинской помощи. Никакого дохода у них не останется, и работать им тоже нельзя. Также им нельзя покидать Эстонию. Если их поймают на границе или опознают в какой-либо другой стране ЕС, их отправят обратно в Эстонию, пояснила Таммекун.