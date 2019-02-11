Итоги рейда "Дуют все": в Пыхьяской префектуре было задержано 19 нетрезвых водителей, в Нарве — трое

"На самом деле люди очень хорошо понимают, когда утром им нельзя садиться за руль", — говорит руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб. "Один водитель, заметив полицейских, развернулся и пытался уехать. Такое происходит достаточно часто, поэтому в начале и конце "коридора" всегда находятся полицейские патрули, которые следуют за такими водителями и проверяют их. И у этого водителя было обнаружено алкогольное опьянение".

Кроме задержанных нетрезвых троих водителей в Нарве, двое нетрезвых водителей было задержано Ракверескими полицейскими и еще один нетрезвый водитель — Йыхвискими полицейскими.

В Пыхьяской префектуре полиции в ходе рейда было задержано 19 нетрезвых водителей, из них восемь — полицейскими Ляэне-Харьюского отделения полиции.

В этом году по вине нетрезвых водителей уже произошло 36 ДТП, большая часть, из которых, к счастью, закончилась лишь материальным ущербом, но в таких ДТП уже пострадало четверо человек.

По состоянию на 9 февраля, то есть за 40 первых дней этого года, полицейскими по всей Эстонии уже задержано 588 нетрезвых водителей, из них 251 находились в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке. 25 из этих водителей находилось в состоянии наркотического опьянения.