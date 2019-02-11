11.02.2019, 20:50

Итоги рейда "Дуют все": в Пыхьяской префектуре было задержано 19 нетрезвых водителей, в Нарве — трое

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rus.delfi.ee
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Puhumisreid Järvamaal
Puhumisreid JärvamaalFoto: Kenno Soo

11 февраля по всей Эстонии прошел рейд "Дуют все". Сегодня полицейские Нарвского отделения полиции проверили на трезвость более 500 водителей. Из проверенных трое водителей употребили до того, как сесть за руль, алкоголь и в отношении них начато делопроизводство о проступке.

"На самом деле люди очень хорошо понимают, когда утром им нельзя садиться за руль", — говорит руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб. "Один водитель, заметив полицейских, развернулся и пытался уехать. Такое происходит достаточно часто, поэтому в начале и конце "коридора" всегда находятся полицейские патрули, которые следуют за такими водителями и проверяют их. И у этого водителя было обнаружено алкогольное опьянение".

Кроме задержанных нетрезвых троих водителей в Нарве, двое нетрезвых водителей было задержано Ракверескими полицейскими и еще один нетрезвый водитель — Йыхвискими полицейскими.

В Пыхьяской префектуре полиции в ходе рейда было задержано 19 нетрезвых водителей, из них восемь — полицейскими Ляэне-Харьюского отделения полиции.

В этом году по вине нетрезвых водителей уже произошло 36 ДТП, большая часть, из которых, к счастью, закончилась лишь материальным ущербом, но в таких ДТП уже пострадало четверо человек.

По состоянию на 9 февраля, то есть за 40 первых дней этого года, полицейскими по всей Эстонии уже задержано 588 нетрезвых водителей, из них 251 находились в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке. 25 из этих водителей находилось в состоянии наркотического опьянения.

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