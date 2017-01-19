На состоявшейся сегодня днем пресс-конференции министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт и генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер подвели "криминальные" итоги 2016 года.

”В общем работой полиции можно быть довольными. Общее количество проступков в стране уменьшилось, и я бы отметил, что это не просто статическая фигура, а люди больше осведомлены о преступлениях и общество меняется в лучшую сторону. Положительным является и то, что несовершеннолетние стали вести себя более спокойно”, — сказал Анвельт.

В качестве положительных моментов министр отметил также уменьшение количества неестественных смертей и улучшение ситуации с семейным насилием с той точки зрения, что цифры стали больше отражать реальность. ”Что для нашего общества по-прежнему прискорбно, так это количество смертей от наркотиков. Эта цифра всегда была высокой, но в прошлом году она стала еще выше”, — отметил он.

”Беспокойство вызывают и аварии, число которых за последний год выросло. Выросло, к сожалению, и количество ДТП с летальным исходом”.

По словам Анвельта, ни в коем случае нельзя уменьшать количество полицейских, а также следует инвестировать в увеличение числа участковых и силы быстрого реагирования.



Эльмар Вахер отметил, что 2016 год выдался нелегким, и напомнил о гибели своих коллег на заливе в Хаапсалу. ”Наша организация уменьшилась на 100-120 человек, а патрульная группа увеличилась на два. Мы 147 000 раз выезжали к людям на помощь. Чаще всего это были нарушения общественного порядка, ДТП и, к сожалению, случаи применения насилия. Средняя скорость нашего реагирования составляла 30 минут, но на вызовы самой быстрой категории мы прибываем намного быстрее”, — сказал чиновник.

”События в мире оказывают влияние и на нас, поэтому после террористических атак мы получаем много сообщений о подозрительных предметах. Любая одинокая коробка из-под обуви или пакет с мусором становятся бомбой, так как люди проявляют повышенное внимание, что похвально”.

”К сожалению, мы чувствуем рост агрессии в отношении стражей правопорядка. Цифра сама осталась на том же уровне, что и в предыдущие годы”, — посетовал он.

Как и Анвельт, Вахер тоже отметил не очень хорошую ситуацию на дорогах и подчеркнул, что в авариях гибнет все больше молодежи. ”Это показывает, что мы должны уделять больше внимания обучению вождению, в том числе в опасных ситуациях, а не просто делать права”, — сказал он.

Говоря о ситуации на границе, Вахер отметил, что количество пересекающих границу наземным транспортом пассажиров увеличилось на 7%, в основном, за счет россиян, которые из-за санкций ездят закупаться в Эстонию. Количество авиапассажиров уменьшилось в связи с уменьшением общего числа рейсов. За прошедший год по разным причинам департамент отказал во въезде в страну более 800 людям. ”Особенно участились случаи, когда на границе выяснялось, что у человека туристическая виза, но находившиеся при нем вещи указывали на то, что он планирует перебраться через Эстонию в другую страну на ПМЖ”, — отметил Вахер.

По словам Вахера, натиск на эстонскую границу уменьшился, так как связанные с незаконными действиями дела дошли до общественности и преступников, которые просто бояться теперь ее пересекать. Чиновник отметил, что количество ходатайств о предоставлении международного убежища уменьшилось в прошлом году более чем наполовину.

”Как обстояли дела на море? В прошлом году утонули 9 человек и четыре пропали без вести”, — сообщил он.

Говоря о предстоящем годе, Вахер отметил, что подходит срок окончания действия многих ИД-карт и паспортов, что, несомненно, увеличит нагрузку на департамент. ”Прошу у общественности в этом вопросе понимания и терпения”, — сказал Вахер.