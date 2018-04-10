Итальянские СМИ: пьяный турист из Эстонии заблудился в Альпах

В прошлые выходные турист из Эстонии провел ночь в альпийских горах, поскольку в нетрезвом состоянии ошибочно начал двигаться в неверном направлении, передает rus.err.ee.

30-летний Павел из Эстонии наслаждался отпуском в курортном городке Червиния, находящемся на северо-западе региона Валле д'Аоста. Вечером, вместо того, чтобы отправиться в сторону отеля, мужчина начал двигаться вверх по лыжному склону, пишет итальянское издание La stampa.

Ночью, между двумя и тремя часами утра, турист заметил находящийся на высоте 2400 метров бар-ресторан. Каким-то образом мужчине удалось попасть в помещение, где выпив две бутылки воды, он уснул на скамейке.

Утром, в 8:30 утра, две работницы бара удивились, когда обнаружили столь раннего гостя.

Между тем пропажа эстонского туриста встревожила курортный городок — поисковая команда, состоящая из сотрудников полиции и пожарной службы, отправилась на поиски мужчины.

По словам полицейских, эстонскому туристу выписали штраф, но обвинения предъявлять не будут.