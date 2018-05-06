История оставленного в машине в Каламая 5-летнего мальчика: мать ушла работать, ребенок к такому уже привык

Муниципальная полиция вчера утром получила четыре вызова из-за неправильно припаркованного в Каламая автомобиля, где также сидел маленький мальчик, который ждал свою мать.

"Первый вызов поступил от гулявшей с детской коляской женщины из-за неправильной парковки, автомобиль был оставлен посреди пешеходного перехода. Полчаса спустя та же самая женщина перезвонила и сказала, что в машине также находится маленький мальчик, за которого она начинает беспокоиться", — сказала пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.

"Мальчику был оставлен телефон, с которым он там играл, он был очень спокоен и, очевидно, привык к таким ситуациям, — рассуждала Хунт. — Мы спросили у мальчика, где его мать, и он ответил, что мама пошла в желтый дом".

Затем вместе с мальчиком обошли расположенные поблизости желтые дома и кафе, на которые указал мальчик, однако мать там не нашли. Поскольку, по словам Хунт, не в компетенции МуПо просто так забрать мальчика из автомобиля, вызвали также полицию.

Вместе с полицией и 5-летним карапузом также нашли мать, которая выглядела явно напуганной полицейским эскортом. "Мы попросили мать по меньшей мере правильно припарковать автомобиль, однако женщина сказала, что подождите одну минутку, я уже сейчас закончу", — пояснила Хунт.