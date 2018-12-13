Исследование: мужчины за рулем отвлекаются в два раза чаще, чем женщины

За рулем курят и разговаривают по телефону

Чаще всего водителей отвлекает от управления еда и питье: 38 процентов принявших участие в исследовании водителей регулярно едят или пьют во время вождения. За этим следуют 33 процента респондентов, которые разговаривают по мобильному телефону без использования устройства ”hands free”. При этом во время вождения мобильные телефоны не используются исключительно для звонков: 9 процентов респондентов также отправляют текстовые сообщения, а 5 процентов просматривают с помощью смарт-устройства Интернет или социальные сети.

В группу риска входят мужчины и высокооплачиваемые

В результате исследования выяснилось, что мужчины занимаются за рулем посторонними делами почти в два раза чаще, чем женщины. Например, регулярно едят или пьют во время вождения 46 процентов мужчин и лишь 30 процентов женщин. Находясь за рулем, по телефону без ”hands free” разговаривают 42 процента мужчин и лишь 24 процента женщин.

При этом, как оказалось, больше всего при вождении занимаются посторонними делами люди с более высоким уровнем доходов, из которых почти половина ест, пьет или разговаривает по телефону во время управления машиной.

Миф разрушен: женщины не красятся за рулем