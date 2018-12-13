Исследование: мужчины за рулем отвлекаются в два раза чаще, чем женщины

По результатам исследования, заказанного If Kindlustus и проведенного Norstat, выяснилось, что во время вождения автомобиля мужчины одновременно занимаются другими делами почти в два раза чаще, чем женщины. В исследовании приняли участие более 1000 жителей Эстонии, сообщает страховая фирма.
За рулем курят и разговаривают по телефону
Чаще всего водителей отвлекает от управления еда и питье: 38 процентов принявших участие в исследовании водителей регулярно едят или пьют во время вождения. За этим следуют 33 процента респондентов, которые разговаривают по мобильному телефону без использования устройства ”hands free”. При этом во время вождения мобильные телефоны не используются исключительно для звонков: 9 процентов респондентов также отправляют текстовые сообщения, а 5 процентов просматривают с помощью смарт-устройства Интернет или социальные сети.
В группу риска входят мужчины и высокооплачиваемые
В результате исследования выяснилось, что мужчины занимаются за рулем посторонними делами почти в два раза чаще, чем женщины. Например, регулярно едят или пьют во время вождения 46 процентов мужчин и лишь 30 процентов женщин. Находясь за рулем, по телефону без ”hands free” разговаривают 42 процента мужчин и лишь 24 процента женщин.
При этом, как оказалось, больше всего при вождении занимаются посторонними делами люди с более высоким уровнем доходов, из которых почти половина ест, пьет или разговаривает по телефону во время управления машиной.
Миф разрушен: женщины не красятся за рулем
Среди прочего исследование опровергло распространенный миф, согласно которому многие женщины частенько накладывают косметику или приводят в порядок прическу в салоне автомобиля. Согласно результатам исследования, этим занимается лишь 1 процент водителей. Более того, в этом отношении мужчины Эстонии даже превосходят женщин: 2 процента респондентов мужского пола признались, что во время вождения машины они нередко приводят в порядок свою прическу.
Латыши и литовцы концентрируются на управлении автомобиля больше нас
Аналогичное исследование было также проведено в Латвии и Литве. Выяснилось, что водители наших стран-соседей занимаются посторонними вещами за рулем меньше чем водители Эстонии. Например, литовцы разговаривают по телефону за рулем на 6 процентов меньше, и латыши на 4 процента меньше чем эстонцы.
Разговоры по мобильному телефону снижают способность водителя к реагированию в четыре раза
По словам руководителя отдела дорожного страхования If Kindlustus Реэт Вейльберг, несмотря на проведенные за последнее время кампании, уровень осведомленности людей в отношении этой проблемы остается низким. Она также отметила, что помимо разговоров по мобильному телефону, все более распространенной становится проблема, когда вместо слежения за движением люди постоянно смотрят на экран своего смартфона.
”По данным Всемирной организации здравоохранения, использование мобильного телефона за рулем повышает риск дорожно-транспортного происшествия почти в четыре раза, замедляя скорость реакции водителя и его способность соблюдать верную дистанцию до едущей впереди машины”, — сказала Вейльберг.