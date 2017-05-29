Искали опасного преступника? В порту Хельсинки проверили прибывшие на судне Tallink автомобили

Прибывших из Таллинна в Западный порт Хельсинки послеобеденным рейсом судна Megastar компании Tallink на причале встречали полицейские автомобили: по сообщению финских СМИ, в порту проходила большая полицейская операция, целью которой были прибывающие с судна автомобили, где, возможно, искали опасного преступника.

Комиссар полиции Хельсинки Юха Хаапала подтвердил проведение широкомасштабной операции газете Iltasanomat. "На месте были пять полицейских патрулей", — сказал он.

Само судно уже на пути в сторону Таллинна. Рейс Megastar, который должен был отправиться из Хельсинки в 16:30, по сообщению газеты, вышел из порта на несколько минут раньше.

По словам представителя Tallink, проверяли автомобили на причале, а не на судне. То же самое подтвердил газете Helsingin Sanomat начальник охраны пассажирского порта Хельсинки Ээро Лааксонен.

Что искали в автомобилях, этого полиция финским СМИ не раскрыла. По сообщению полиции, операцию запустила отдельно полученная информация.

Побывавший на месте фотограф Iltasanomat дал редакции информацию, что на месте были вооруженные полицейские, представители таможни и погранохраны. а также патруль с собакой. Часть полицейских была при полном снаряжении.

Один источник сказал Iltasanomat, что в автомобилях искали опасного преступника.