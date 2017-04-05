Ирландская полиция задержала предполагаемого наемного убийцу из Эстонии

В Дублине во время операции против организованной преступности ирландская полиция задержала трех мужчин, один из которых возможно является наемным убийцей из Эстонии, пишет The Irish Times.

Трое мужчин были арестованы в западной части Дублина в Блэйкстауне во вторник чуть раньше 11:00 по местному времени в рамках запланированной операции против организованной преступности.

Irish Independent сообщает, что гражданину Эстонии около 50 лет, его кличка — The Butcher (”Мясник”), и он связан с преступлениями во многих странах. Мужчина переехал в 1990 годах в Коста-дель-Соль в Испанию. Сам он утверждает, что не связан с преступностью и занимается бизнесом с недвижимостью.

Полиция сообщает, что мужчина прибыл в Ирландию, чтобы работать на банду Кинахана. Атаки банды Кинахана против семьи Хатч и связанных с ними людей уже привели к 11 смертям. Из банды Кинахана погиб лишь один человек.

The Irish Timesi сообщает, что арест мужчины из Эстонии важен, так как полиция давно подозревала, что у банды Кинахана есть деньги и контакты для привлечения иностранных наемных убийц в Ирландию.

Эстоноземельца и 58-летнего ирландца арестовали согласно ирландским законам, которые разрешают держать человека под стражей без предъявления обвинения в течение семи дней. Третьего мужчину допросят в связи с обнаружением партии кокаина ценностью в 5000 евро.

Также был найден список людей, связанных с семьей Хатч, которые могут быть потенциальными целями банды Кинахана.