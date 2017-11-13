Ирландская полиция задержала мастурбировавшего на автобусной остановке эстонца

В четверг около 21 часа в Дублине полиция Ирландии задержала эстонца, который на полной людей трамвайной остановке спустил штаны и стал заниматься самоудовлетворением.

По данным газеты Herald, очевидцы вызвали полицию, которая задержала мужчину и доставила в участок. Эстонцу были предъявлены подозрения в тяжком нарушении общественного порядка и представляющем угрозу поведении. Также ему грозит дополнительное обвинение в преступлении сексуального характера.

Подозреваемый проживает и работает в Дублине на постоянной основе. У инцидента было много очевидцев, один из которых сказал изданию, что все произошло совершенно неожиданно и напугало людей.

”Торговый центр возле трамвайной остановки был еще открыт. Вокруг было много народу и остановка была полна людьми, в том числе детьми”, — сказал он.