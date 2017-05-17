Ирландцы боятся, что у предполагаемого киллера Имре Аракаса туберкулез

Находящегося под стражей в Ирландии 58-летнего Имре Аракаса перевели в специальное отделение тюрьмы Маунтджой. Тюрьма боится, что Аракас может быть болен туберкулезом.

По сообщению ирландской газеты Independent, Аракас должен носить защитную маску, чтобы он никого не заразил микробами, пишет Eesti Ekspress. Общающиеся с эстонцем работники тюрьмы тоже носят защитные средства, в том числе маски и перчатки.

Ирдандская полиция задержала Аракаса в начале апреля, заподозрив его в подготовке заказного убийства.