14.01.2019, 17:50
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: ”Здравствуйте, полиция! Мы заблудились в лесу”. Семеро детей заплутали на болоте в Пылвамаа: как избежали худшего
В прошлую пятницу в лесу Пылвамаа заблудились дети. Мы писали об этом ранее. Данный случай вызвал волну комментариев: почему и как такое вообще произошло? Ситуация была действительно настолько серьезна, или же дети — такие неженки?
”Это абсолютно нормальное и верное поведение в случае, если попал в беду”, — прокомментировал ситуацию оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.
История для полиции началась в пятницу, 11 января, около 16 часов. По номеру 112 позвонил ребенок и деловым голосом поведал: ”Здравствуйте, полиция! Мы заблудились в лесу, беда”.
В трубке были слышны разговоры других детей и плач.