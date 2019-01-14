ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: ”Здравствуйте, полиция! Мы заблудились в лесу”. Семеро детей заплутали на болоте в Пылвамаа: как избежали худшего

”Это абсолютно нормальное и верное поведение в случае, если попал в беду”, — прокомментировал ситуацию оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

История для полиции началась в пятницу, 11 января, около 16 часов. По номеру 112 позвонил ребенок и деловым голосом поведал: ”Здравствуйте, полиция! Мы заблудились в лесу, беда”.

В трубке были слышны разговоры других детей и плач.