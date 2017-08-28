ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Как в воскресенье под Рапла загорелся и упал дельтаплан

В воскресенье вечером в волости Рапла на аэродроме Куузику упал дельтаплан. Два человека погибли. На интерактивном графике восстановлены события того дня.

В Центр тревоги сообщили о случившемся в 19:27. Также известно, что это был мотодельтаплан, который загорелся. По словам очевидев, на месте трагедии можно было наблюдать дым, поднимавшийся из-за деревьев.

Место, где случилось несчастье, находится почти в километре от шоссе, в лесу, и доступ туда затруднен. ”Там канавы, где воды — по грудь. Дойти затруднительно. Спасатели едут туда на ATV”, — описал ситуацию фотограф Delfi, пребывающие на месте.

Мотодельтаплан сгорел полностью. В результате случившегося погибли два человека — 58-летний мужчина и 39-летняя женщина, летевшие на дельтаплане. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Ляэнеской префектуры полиции.