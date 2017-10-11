ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Как произошло ДТП, в котором погибла 9-летняя велосипедистка

В Тартумаа вчера произошло тяжелое ДТП, в котором ехавшая на велосипеде 9-летняя девочка попала под машину. Медики пытались вернуть ребенка к жизни, но их усилия не принесли результата.

ДТП произошло в волости Тарту в деревне Эрала на 9 километре дороги Тарту-Йыгева-Аравете. По первоначальным данным, ребенок ехал на велосипеде по правому краю проезжей части, когда неожиданно повернул перед приближавшимся сзади автомобилем Volkswagen Multivan. Оба двигались по направлению из Тарту в Йыгева. У водителя автомобиля было недостаточно времени, чтобы избежать столкновения. Травмы попавшей под машину девочки были настолько тяжелыми, что ее жизнь не удалось спасти.

Управлявший Volkswagen 67-летний мужчина был трезв и имеет водительские права. Во время ДТП на улице было светло и видимость была хорошая. Авария произошла на участке за пределами населенного пункта, где разрешено ехать со скоростью 90 км/ч.

Для расследования деталей ДТП полиция начала уголовное производство. В ходе различных экспертиз выяснят, среди прочего, был ли велосипед ребенка технически исправен. Сейчас известно, что защитного шлема на девочке не было.